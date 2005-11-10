Incornata di Gaspar e Lecce in vantaggio 1-0 a Udine. Karlstrom però lo lascia tutto solo
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 12:45Serie A
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18.10.2026 12:45Serie A
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Kialonda Gaspar sblocca la gara di Udine dopo appena 12 minuti. Calcio d'angolo perfetto dalla destra di Gallo, che trova la testa del possente difensore in area di rigore, totalmente e colpevolmente perso da Karlstrom. Lecce avanti dunque 1-0 sull'Udinese, col primo gol con la maglia dei salentini di Gaspar.
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