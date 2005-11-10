Il Lecce raddoppia con un gol di petto: N'Dri fa il 2-0 a Udine, ancora su calcio da fermo
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 13:07Serie A
autore Giacomo Iacobellis
18.10.2026 13:07Serie A
Raddoppio dei salentini al 33', ancora da un'azione di calcio da fermo: decisiva la doppia sponda aerea di Gaspar e Tiago Gabriel.
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Raddoppio del Lecce a Udine. A segnare stavolta è Konan N'Dri, che infila Okoye di petto dopo una doppia sponda di Gaspar e Tiago Gabriel su angolo dalla sinistra. Salentini sul doppio vantaggio contro l'Udinese al 33'.
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