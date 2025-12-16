Gigio Donnarumma vince il "The Best FIFA Men's Goalkeeper". Battuto anche Sommer

Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City, è stato nominato The Best FIFA Men's Goalkeeper. Il 26enne nazionale italiano è arrivato al Manchester City dal Paris Saint-Germain il giorno della chiusura del mercato estivo, con un affare da 26 milioni di sterline e un contratto di cinque anni con opzione per un'ulteriore stagione.

Donnarumma ha preso il posto di Ederson, partito in direzione Fenerbahçe dopo otto anni ricchi di trofei all'Etihad Stadium. L'italiano ha sollevato la Champions League con il PSG la scorsa estate ed è stato un elemento chiave nella loro campagna europea, un successo che ha evidentemente contribuito in modo decisivo al riconoscimento FIFA.

"Il numero uno azzurro, oggi al Manchester City, ha completato una stagione eccezionale non solo in Europa ma anche in Francia, dove ha fatto incetta di titoli nazionali con il Paris Saint-Germain. Oltre alla UEFA Champions League 2024/25, Donnarumma ha conquistato altri tre trofei domestici: la Ligue 1, la Coppa di Francia e il Trofeo dei Campioni 2024. È stato anche parte della squadra del PSG che ha raggiunto la finale, chiudendo come vice-campione, nella Coppa del Mondo per Club FIFA 2025™. Ora in forza al Manchester City in Premier League, Donnarumma ha avuto la meglio su una nutrita lista di portieri di élite nella votazione per il premio di quest'anno. Tra i colleghi nominati figuravano Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer e Wojciech Szczesny".