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Iran ai Mondiali, vertice d'urgenza con la FIFA a Zurigo tra tensioni e caso diplomatico

Iran ai Mondiali, vertice d'urgenza con la FIFA a Zurigo tra tensioni e caso diplomaticoTUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:12Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il clima attorno alla partecipazione dell'Iran ai prossimi Mondiali si fa sempre più teso, così i vertici del calcio iraniano hanno programmato un incontro d'urgenza con la FIFA a Zurigo. Mehdi Taj, presidente della federazione di Teheran, ha confermato la necessità di discutere "molte questioni" con il Segretario Generale Mattias Grafstrom entro il 20 maggio, a ridosso della partenza della squadra per il ritiro di Tucson, in Arizona.

Le incertezze sulla presenza della nazionale asiatica sono nate in seguito alle tensioni geopolitiche e agli attacchi militari lanciati da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio, sollevando dubbi sulla volontà dell'Iran di competere in un torneo co-organizzato proprio dagli USA insieme a Canada e Messico. Nelle ultime ore, tra l'altro, si è aperto un caso diplomatico che ha coinvolto direttamente la delegazione iraniana durante il viaggio verso il congresso FIFA di Vancouver, trattenuta per ore all'aeroporto di Toronto dalle autorità canadesi per la presunta appartenenza al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). Trattamento che ha indotto i rappresentanti dell'Iran a voltare i tacchi e rientrare a Istanbul.

Nonostante le frizioni, il presidente della FIFA Gianni Infantino e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno ribadito il loro sostegno alla regolare partecipazione dell'Iran. Durante il congresso, Infantino ha rassicurato le federazioni membre, mentre Trump ha avallato la posizione della FIFA, consolidando i rapporti tra capo dell'organo mondiale di calcio e numero uno degli USA.

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