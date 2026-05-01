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Biglietti per il Mondiale a prezzi esorbitanti, la FIFA rivedrà la sua politica per l'edizione 2030

Biglietti per il Mondiale a prezzi esorbitanti, la FIFA rivedrà la sua politica per l'edizione 2030
foto ANSA
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Tommaso Bonan
Oggi alle 13:34Mondiali 2026
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Grafstrom 'alti costi riflettevano la realtà del mercato in Nord America'

(ANSA-AFP) - VANCOUVER, 01 MAG - La Fifa rivedrà la sua strategia sui biglietti per i Mondiali del 2030 a seguito delle polemiche suscitate dai prezzi esorbitanti dell'edizione del 2026, co-organizzata da Stati Uniti, Messico e Canada quest'estate, come annunciato giovedì da un funzionario dell'organo di governo del calcio mondiale. "Stiamo ascoltando, stiamo prendendo in considerazione i feedback e, naturalmente, come per ogni Coppa del Mondo, analizzeremo la situazione e vedremo come procedere per la prossima edizione - ha dichiarato il segretario generale della Fifa, Mattias Grafstrom, ai giornalisti dopo il congresso della federazione a Vancouver, in Canada - Gli alti prezzi dei biglietti per i Mondiali del 2026 riflettevano la realtà del mercato in Nord America. Ascolterò sempre i tifosi e le loro opinioni, ma credo che ci sia un'ampia gamma di prezzi dei biglietti; alcuni sono economici, altri di più". La Fifa, organizzatrice dei Mondiali, è stata accusata di offrire biglietti a prezzi esorbitanti nonostante le promesse fatte al momento dell'assegnazione del torneo. Ciononostante, si prevede che la Fifa supererà il record storico di 3,5 milioni di biglietti venduti per un Mondiale, stabilito durante l'edizione del 1994. Quest'estate, il torneo vedrà la partecipazione di 48 squadre e 104 partite, 78 delle quali si giocheranno negli Stati Uniti. La European Supporters' Federation (Esf) ed Euroconsumers, un'organizzazione che rappresenta i consumatori di tutto il continente, ha annunciato di aver presentato un reclamo alla Commissione Europea contro la Fifa per abuso di posizione dominante sul mercato e chiede che abbandoni le sue pratiche di acquisto "opache e sleali".

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sostiene che i prezzi siano semplicemente una conseguenza dell'enorme domanda. "In particolare negli Stati Uniti, esiste quello che viene definito prezzo dinamico, il che significa che i prezzi aumentano o diminuiscono a seconda della partita", ha sottolineato. Secondo quanto riportato dai media, quattro biglietti per la finale al MetLife Stadium di New York del 19 luglio sono stati offerti questa settimana sul sito ufficiale di rivendita della Fifa a 2 milioni di dollari ciascuno. Altre piattaforme di rivendita offrono regolarmente biglietti per la finale a decine di migliaia di dollari. Mattias Grafstrom ha assicurato che i ricavi dei Mondiali del 2026, che potrebbero raggiungere i 13 miliardi di dollari, saranno reinvestiti nel calcio. (ANSA-AFP).

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