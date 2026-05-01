Tensione Palestina-Israele, imbarazzo sul palco FIFA. Infantino: "Offrite speranza ai bambini"

Ha fatto il giro del mondo il momento piuttosto imbarazzante e forzato di una stretta di mano caldeggiata da Gianni Infantino tra il presidente della Federcalcio palestinese Jibril Rajoub e il vicepresidente della federazione israeliana Basim Sheikh Suliman, rifiutata in tronco. Con tanto di allontanamento fisico dal palco tra i due delegati, con il presidente della FIFA ritrovatosi a fare i conti con l'esperimento fallito da mediatore di un ipotetico riavvicinamento pubblico.

Rifiutando così anche la foto formale della 76esima edizione dell'evento. Dopo il netto rifiuto di Rajoub e il disagio generatosi sul palco del congresso della FIFA a Vancouver, in Canada, Infantino ha ripreso la parola per cercare di placare gli animi. Il numero uno dell'organo mondiale di calcio ha pronunciato un breve discorso, chiedendo di concentrarsi su soluzioni pacifiche tra le entità sportive coinvolte nel conflitto in Medio Oriente.

Il numero uno del calcio mondiale ha chiesto ai rappresentanti, Rajoub e Suliman, di lavorare insieme per "offrire speranza ai bambini di entrambe le nazioni", riconoscendo di fronte alla platea del congresso internazionale che i temi trattati sono di natura estremamente complessa.