Inizia Milan-Inter, sugli spalti di San Siro due ministri della difesa: Sergio Ramos e Materazzi
Al solito, non mancano i volti noti sugli spalti del Meazza, per la sempre attesissima sfida tra Milan e Inter, il Derby della Madonnina.
In particolare, inquadrati dalle immagini delle riprese televisivi due storici ex difensori, il simbolo dei nerazzurri Marco Materazzi e il veterano spagnolo Sergio Ramos, il quale è attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza in Messico, al Monterrey, terminata a inizio dell'anno solare 2026.
Prima dell'inizio del match, invece, il dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic ha premiato tra la standing ovation del pubblico Federica Brignone e Dominik Paris, campioni olimpici e tifosi milanisti.
Le formazioni ufficiali di Milan-Inter.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Estupinan; Leao, Pulisic.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny.