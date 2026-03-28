Insigne e il Napoli, amore senza tempo: “Quella chiamata a gennaio mi fece piangere”

Il legame tra Lorenzo Insigne e il Napoli resta intatto, al di là del tempo e della distanza. L’ex capitano azzurro, intervistato da Sportweek, ha ripercorso con emozione il suo percorso, partendo dagli inizi nel settore giovanile fino ai momenti più intensi vissuti in prima squadra. “C’erano ragazzi più forti di me, ma non avevano la mia mentalità. Io volevo arrivare a tutti i costi”, ha raccontato, sottolineando la determinazione che lo ha accompagnato sin dagli esordi, insieme alla fiducia ricevuta nel tempo, anche da Zeman.

Particolarmente toccante il passaggio sul contatto ricevuto a gennaio dal Napoli: “Quando mi hanno chiamato avevo le lacrime agli occhi. Mia moglie mi ha chiesto se stessi piangendo e le ho detto di sì, perché amo il Napoli”. Parole che raccontano un legame viscerale, mai realmente interrotto. Insigne ha poi commentato i successi più recenti del club senza alcuna invidia: “Sono felice per i due scudetti. Il rammarico resta per i 91 punti, ma per me indossare quella maglia è stata una vittoria ogni giorno”.

Infine il pensiero rivolto ai tifosi: “Con il Napoli non è stato solo calcio, è stato amore”. Un sentimento che continua a vivere, anche lontano dal campo.