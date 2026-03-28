Bosniaco col cuore italiano, lo storico allenatore di Federer: "Se segna una tiferò l'altra..."

“Il mio cuore è un po’ diviso tra Bosnia e Italia”. Ivan Ljubicic, allenatore croato nato in Bosnia ed Erzegovina, ma fuggito e cresciuto tennisticamente in Italia da quando aveva 14 anni, è diviso dalla sfida in finale dei playoff.

Intervistato da Sky Sport, l’ex tennista, allenatore di Roger Federer dal 2016 al 2022, ha parlato della gara che mette in palio la qualificazione ai prossimi Mondiali: “La Bosnia non ha una storia calcistica importante, è un’occasione che difficilmente ricapiterà. L’Italia deve essere ai Mondiali, troppe volte nel passato recente non è riuscita a farlo. Mi dispiace che si gioca contro, però è bellissimo. Sarà davvero particolare”.

Difficile, impossibile, scegliere: “Se segna l’Italia tiferò Bosnia, se segnerà la Bosnia tiferò Italia. È sempre così… Però alla fine qualcuno dovrà vincere e l’altra squadra soffrirà”.