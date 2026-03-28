L'Inter vuole rinnovare, Carlos Augusto chiede più spazio. C'è la Roma e non solo

Il rinnovo del contratto di Carlos Augusto diventa un tema. Il difensore brasiliano è in scadenza nel 2028 e l’Inter vorrebbe allungare l’accordo, anche per la sua importanza in rosa. Alla fretta della società nerazzurra, però, l’ex Monza risponde chiedendo garanzie sul suo impiego.

Il tema non è tanto economico, quanto tecnico. Dal suo arrivo, Carlos Augusto è stato schierato in diverse posizioni: quinto a sinistra, braccetto difensivo, persino laterale a destra. Complice la concorrenza, non è però mai diventato un titolare e questo ruolo inizia a stargli stretto.

Secondo quanto riferito dal collega Matteo Moretto, sulle sue tracce vi sono almeno due club italiani, una in Spagna e diversi in Premier League. Difficile individuarli tutti, ma sicuramente in Italia lo segue la Roma, dato che Gian Piero Gasperini lo avrebbe voluto già all’Atlanta. E da Madrid ecco l’interesse dell’Atlético del Cholo Simeone.