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Italia, Vicario sempre con la Nazionale: sarà a Zenica. Di Lorenzo? Dipende dal Napoli
Gl infortunati azzurri si stringono ancora attorno alla Nazionale. A Coverciano c’è sempre Guglielmo Vicario: il portiere del Tottenham, che lunedì scorso si è operato di una piccola ernia, ha deciso sin da subito - d’accordo con il suo club - di rimanere nel gruppo di Gennaro Gattuso.
Vicario viaggerà con i compagni alla volta di Zenica, e sarà parte integrante della trasferta, pur non potendo essere a disposizione. Da capire se con lui potrà esserci anche Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli attende il via libera della sua società. Se lo avrà, anche lui farà parte dell’avventura bosniaca della Nazionale.
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