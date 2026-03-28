Insigne: "I tifosi del Napoli non mi hanno capito. Sarei tornato anche per 1500 euro al mese"

L'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato un'intervista a Sportweek, parlando della scelta di firmare con il Pescara e del rimpianto di non essere riuscito a tornare in azzurro: “In Serie B avrei detto sì solo al Pescara, la mia carriera non finisce qui. A Napoli sarei tornato anche a piedi per 1.500 euro al mese. Quello con la squadra della mia città non è stato calcio, ma amore. E l’amore non si pesa. Toronto una scelta sbagliata, ma almeno potevo uscire di casa.

Sono simpatico, ma all'inizio tengo le distanze e passo per essere presuntuoso. Non sono riuscito a farmi capire dai tifosi del Napoli. Euro 2020? Ricordo io che salto addosso a Gigio dopo l'ultimo rigore parato e penso: "Che abbiamo combinato!". La Nazionale? Se mi chiamano, corro. I tre compagni che porterei con me in ogni squadra? Dico Hamsik, Koulibaly e Mertens. Mentre Zeman mi ha cambiato la vita".

Un'avventura lunga una carriera al Napoli

In 13 stagioni (2010-2022) Lorenzo Insigne ha collezionato 434 presenze e 122 gol, diventando il terzo marcatore all-time del club dietro Maradona e Hamšík. Capitano dal 2021, ha vinto due Coppe Italia (2014 e 2020) e una Supercoppa Italiana, trascinando i partenopei con il suo sinistro magico, dribbling e assist decisivi. Ha lasciato Napoli nel 2022 per andare in Canada, dopo aver scritto pagine indelebili della storia azzurra ma senza riuscire a vincere lo Scudetto, che sarebbe arrivato poco dopo.