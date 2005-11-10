Bologna, allenamento differenziato per tre rossoblù: De Silvestri, Enem e Piccoli
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Simone Lorini
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03.11.2026 16:49Serie A
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Ultime dal Bologna in vista della prossima sfida di campionato dei rossoblù, che sfideranno il Parma nel derby: sono ripresi al centro tecnico gli allenamenti della squadra in preparazione alla trasferta parmigiana. Per i rossoblù di Raffaele Palladino attivazione, test ed esercitazioni tattiche. Seduta differenziata per Lorenzo De Silvestri, Jay Enem e Roberto Piccoli.
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