L'Inter abbatte il muro: doppio autogol Moreno-Halhal, 2-0 sul Venezia in 2 minuti
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Daniele Najjar
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28.10.2026 20:11Serie A
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L'Inter passa in vantaggio all'80' al Penzo: palla recuperata dopo aver sventato un contropiede pericoloso, uno contro uno di Thuram e cross basso sul quale Moreno batte il suo stesso portiere. Passano due minuti e arriva il bis: calcio d'angolo di Calhanoglu, colpo di testa di Carlos Augusto deviato questa volta da Halhal.
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