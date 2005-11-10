Inter, Diouf: "Parita difficile, ora il derby. Esterno? L'importante per me è giocare"

È terminata la sfida dello stadio Penzo fra Venezia e Inter. Il centrocampista nerazzurro, Andy Diouf, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

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20.48 inizia la conferenza stampa.

Quali sono state le difficoltà che avete trovato in questa sfida e cosa contate di sistemare in vista del derby?

"Oggi è stata una partita difficile, dopo un primo tempo combattuto abbiamo creato e siamo riusciti a sbloccare la partita. Ora ci concentreremo sul derby contro il Milan".

Come ti trovi in quel ruolo da quinto che ti ha fatto raggiungere la nazionale?

"In ogni gara l'importante per me è di sentirmi bene e giocare per poter dare il mio contributo per la squadra. Quindi mi sta bene qualunque ruolo il mister scelga, in qualsiasi ruolo va bene giocare per me".

Ore 20.53 finisce la conferenza stampa.