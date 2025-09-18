Inter, Akanji: "I calci piazzati possono essere decisivi. Sommer è stato determinante"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha rilasciato ai canali della UEFA alcune dichiarazioni dopo il successo per 2-0 sull'Ajax in quel di Amsterdam:

"Siamo davvero contenti della vittoria e dell'inizio. Abbiamo mantenuto la porta inviolata e segnato due gol su calci piazzati. Ci siamo allenati sui calci d'angolo e sono contento che stiano andando bene perché possono farci vincere le partite".

Parlando della parata di Yann Sommer su Mika Godts e della difesa nerazzurra nel suo complesso l'ex Manchester City ha poi spiegato: "Se quella palla entra, è 1-0 e andavamo sotto, quindi non sarebbe stato facile. Yann ci ha aiutato molto in quella situazione e sono davvero contento per lui. È stato davvero positivo per noi mantenere la porta inviolata, per dare fiducia ai ragazzi in attacco in modo che possano fare il loro lavoro".

Di seguito il tabellino della gara:

Ajax (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura (39' st Sutalo), Baas, Wijndal; Regeer (31' st Gloukh), Klaassen, Taylor (19' st McConnell); Edvardsen, Weghorst (19' st Dolberg), Godts (31' st Moro). Allenatore: Heitinga

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan (24' st Frattesi), Barella (35' st Zielinski), Calhanoglu (42' st Sucic), Dimarco (35' st Carlos Augusto); Esposito, Thuram (42' st Bonny). Allenatore: Chivu

Arbitro: Oliver

Marcatori: 42', 5' st Thuram (I)

Ammoniti: Thuram (I), Mkhitaryan (I)