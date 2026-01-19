Inter al lavoro per blindare Dimarco: rinnovo fino al 2030 e adeguamento dell'ingaggio

E' un'Inter che non vuole fermarsi. La squadra di Cristian Chivu guarda tutti dall'alto in classifica, tallonata alle spalle dal Milan distante solo tre punti. Non avrà le copertine dei vari Lautaro, Thuram o Pio Esposito ma certamente Federico Dimarco è fra i protagonisti nerazzurri degli ultimi anni. Con le sue sgroppate sulla fascia sinistra e i suoi gol decisivi è uno dei simboli di questa formazione.

Il suo contratto andrà in scadenza però nel 2027 e la società sta già lavorando per prolungare la sua esperienza nella squadra che ha sempre tifato fin da bambino. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, da ambo le parti (ovviamente) c'è la volontà di proseguire insieme e di rinnovare.

L'intenzione è quella di aumentare di due anni la durata, quindi fino al 2029, ma con opzione per una stagione successiva fino al 2030 se non direttamente fino a quest'ultima data. Ci sarebbe, si legge sempre sul quotidiano, anche la possibilità di un adeguamento dell'ingaggio fino ad arrivare a 5 milioni-5 milioni e mezzo di euro a stagione.