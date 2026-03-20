Inter, nessuna fretta per Lautaro: il capitano punta a rientrare a Pasqua contro la Roma

Lautaro Martinez fa gli straordinari. Come raccontato ieri, il capitano dell'Inter ha lavorato ad Appiano Gentile anche nel giorno di riposo della squadra. La voglia di tornare a disposizione di Cristian Chivu e dare una mano ai suoi compagni è tanta. Il Toro infatti è ai box da un mese circa per un problema muscolare. La luce in fondo al tunnel inizia ad intravvedersi ma la voglia di non correre è tanta.

Per la sfida di Firenze infatti non sarà ancora a disposizione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il 10 nerazzurro tornerà a disposizione per la gara contro la Roma di Pasqua. Lì riprenderà il suo viaggio verso la conquista dello scudetto. Inutile dire come in stagione sia stato fondamentale per la squadra di Cristian Chivu.

Fra le varie competizioni (Serie A, Champions League, Supercoppa Italiana e Coppa Italia) Lautaro ha collezionato 35 gettoni realizzando 18 reti (14 solo in campionato) e quattro assist.