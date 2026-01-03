Il Bologna torna a vedere nerazzurro contro l'Inter. Corriere di Bologna: "Ravaglia, il riscatto nell'ultima da titolare"
TUTTO mercato WEB
"Ravaglia, il riscatto nell'ultima da titolare" così il taglio alto della prima pagina targata Corriere di Bologna, che analizza il pre partita di Inter-Bologna Domani sra, infatti, i rossoblù scenderanno in campo a San Siro, ancora una volta con Federico Ravaglia a proteggere i propri pali. Il giovane portiere che in Supercoppa è stato uno degli artefici della vittoria del Bologna, sfiderà nuovamente Lautaro e co. nell'ultima partita da sicuro titolare, visto ormai l'imminente rientro di Skorupski, reduce da un lungo infortunio.
Articoli correlati
Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Solomon, gli infortuni, i gol col Leeds, il sostegno all’IDF: chi è il nuovo giocatore della Fiorentina
Serie B
Serie C
Nello Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Pronostici
Calcio femminile