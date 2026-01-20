Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali: rilancio Acerbi, c'è Sucic, out Rice nei Gunners

Torna la Champions League e l'Inter di Cristian Chivu alle 21 se la vedrà con l'Arsenal di Mikel Arteta. Dopo una partenza perfetta nelle prime quattro gare, i nerazzurri sono incappati in due sconfitte consecutive contro Atletico Madrid e Liverpool, dunque contro i Gunners cercano i tre punti per non mettere a repentaglio la qualificazione diretta agli ottavi.

Chivu sceglie di rilanciare Acerbi in difesa, con Akanji e Bastoni. Confermati Luis Henrique e Dimarco sulle due fasce nel consueto 3-5-2, con Sucic preferito a Mkhitaryan in mediana assieme a Barella e Zielinski. Davanti la coppia annunciata: Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Arteta mette dentro Saka e Trossard al posto di Madueke e Martinelli. Fuori Rice: in mediana ci sono Eze, Zubimendi e Merino. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali con le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Inter-Arsenal

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Merino, Eze, Zubimendi; Saka, Jesus, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta.