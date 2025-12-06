Inter avanti 1-0 sul Como all'intervallo: per ora decide Lautaro. Morata out per infortunio

Terminato il primo tempo a San Siro, all'intervallo Inter-Como è sull'1-0..

Parte fortissimo la squadra di Cristian Chivu, che dopo neanche 50 secondi sul cronometro sfiora il vantaggio con Lautaro Martinez, anticipato all'ultimo momento disponibile da un difensore ospite. I nerazzurri continuano a essere pericolosi e a giocare con fluidità: il Toro imbuca centralmente per Barella, il quale si presenta a tu per tu con Butez, ma l'estremo difensore ospite è miracoloso e devia in corner. L'Inter passa in vantaggio dopo 11 minuti dopo un'azione meravigliosa: Barella cerca Lautaro Martinez, il quale manda in profondità Luis Henrique. Il brasiliano scatta fino all'area di rigore, frena e serve il Toro, che non può sbagliare e fa esultare tutto lo stadio con un destro a incrociare di controbalzo.

Da segnalare che, circa a metà della prima frazione, è costretto a uscire Morata per infortunio: le sue condizioni verranno valutate con calma dopo la gara, ma Fabregas è stato costretto a sostituirlo, facendo subentrare Douvikas. Ciò che balza subito agli occhi guardando il match sono i ritmi tenuti dalle due squadre e soprattutto l'aggressività dell'Inter, che ha costretto i lariani ad affrettare spesso le giocate.

