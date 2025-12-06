Inter, Luis Henrique al 45': "Fondamentale la fiducia di Chivu"
Ecco le parole di Luis Henrique dopo l'intervallo di Inter-Como ai microfoni di DAZN: "Sono felice di questo primo tempo, mi regala più consapevolezza nei mezzi. Sento la fiducia di Chivu e fare l'assist mi permette di lavorare con più fiducia".
