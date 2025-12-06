La Fiorentina cola a picco, nel post partita lungo confronto tra Vanoli e la squadra

La Fiorentina sprofonda sempre di più in una crisi senza precedenti nella sua storia in Serie A e anche la partita col Sassuolo ha contribuito a non cambiare inerzia alla stagione. Nell'immediato post-partita si era presentato davanti ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa solamente il direttore sportivo, Roberto Goretti. Dopo una lunga attesa, poi, è arrivato Paolo Vanoli. Questo, riportano i colleghi di Firenzeviola.it, poiché subito dopo il triplice fischio dell'arbitro, è andato in scena un lungo confronto tra allenatore e squadra.

Presentatosi successivamente in conferenza stampa, Vanoli ha invitato pubblicamente la squadra a cercare alibi: "Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. Ho detto ai giocatori che non servono giocatori in queste situazioni ma servono uomini, anche se lo dobbiamo diventare perché questa partita è stata un'emblema, basta alibi, ci vuole coraggio. La paura di cosa quando vai in vantaggio 1-0? Più bello di così! Dovrebbe scomparire la paura. Non c'entra il modulo, c'entra il ritrovarsi giocare l'uno per l'altro e non vedo questo da quando sono arrivato. Puoi avere tante idee ma se stoppi una palla e non giochi veloce, adesso sono alibi".