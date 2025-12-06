L'Inter raddoppia nel momento più difficile: Thuram segna al 60', Como sotto 2-0
TUTTO mercato WEB
L'Inter raddoppia al 60' grazie al gol di Marcus Thuram sugli sviluppi di calcio d'angolo. Corner battuto benissimo dai nerazzurri da destra, con Acerbi che ostacola gli avversari con il suo movimento e favorisce l'anticipo del francese su Butez. Il Como è sotto 2-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
3 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
4 Fiorentina sempre più in crisi: Kean voleva tirare il rigore. E non ha esultato al gol di Mandragora
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile