Inter avvisata: Barcellona su Cancelo, ma Flick titubante. Spunta una deadline precisa

Il Barcellona continua a riflettere sulla possibilità di intervenire sul mercato invernale. L’infortunio di Christensen consente l’ingaggio di un giocatore utilizzando l’80% del suo stipendio senza che ciò incida sul "Fair Play" della squadra, mentre la Direzione Sportiva non ha ancora preso una decisione, in attesa di capire se si prospetterà una buona opportunità da cogliere.

Ma secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo MARCA, in verità, una delle opzioni valutate dalla dirigenza del club blaugrana è João Cancelo. Lo stesso obiettivo nel breve termine dell'Inter, alla ricerca disperata di un profilo che non faccia sentire la mancanza di Dumfries nei prossimi mesi. Il laterale portoghese vorrebbe lasciare l'Al Hilal e si sarebbe offerto al Barcellona: non è felice in Arabia e sta cercando di tornare in Europa.

L’idea era già stata presa in considerazione da tempo e ora il club catalano starebbe studiando il suo ingaggio. Ma non c'è un parere uniforme sulla possibilità di riportare Cancelo al Camp Nou. Infatti, secondo i colleghi spagnoli, l'allenatore Hansi Flick preferirebbe concentrare energie e forze sull'ingaggio di un difensore centrale piuttosto che un terzino. Questo sebbene il 31enne offra una versatilità ampia in campo, Koundé possa spostarsi al centro qualora necessario e Gerard Martín sostare come centrale di sinistra.

C’è poi il problema economico. Cancelo percepisce 17 milioni dall'Al Hilal e per tornare al Barcellona dovrebbe ridursi sensibilmente lo stipendio. Ciò detto, il club blaugrana non ha necessità impellente di prendere una decisione finale subito, ma ha tempo fino al 14 gennaio per inviare il referto medico alla Liga, operazione che attiverebbe il tesseramento di un sostituto.