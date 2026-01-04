Mendes spinge per portare Cancelo al Barcellona: ieri l'agente a colloquio con Laporta

Ha scelto l’arte della pazienza l’Inter, in attesa di novità dall’Arabia e, soprattutto, dalla Catalogna su Joao Cancelo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri restano speranzosi sul buon esito dell’operazione, nonostante le possibilità di accaparrarsi il calciatore siano maggiori in casa blaugrana rispetto a quelle del club di Via della Liberazione.

Servirà un altro po’ di tempo perché Cancelo faccia ordine nei pensieri e prenda la sua decisione finale, sempre assieme al suo super agente Jorge Mendes. A tal proposito, la rosea racconta come Mendes - che nel Barcellona gestisce anche Lamine Yamal - abbia avuto ieri un colloquio con il presidente Laporta, il quale avrebbe anche parlato proprio con Cancelo stesso. Il procuratore, dunque, spinge perché il proprio assistito vada a giocare in Liga, ma il Barcellona resta scettico.

Hansi Flick, al momento, continua a chiudergli la porta per ragioni tecniche, visto che vorrebbe solo un centrale puro, preferibilmente mancino, e non crede molto al dirottamento di Koundé in mezzo. Inoltre per i blaugrana c’è, più o meno, una sola cartuccia da sparare sul mercato tra le strettoie del FFP. D’altro canto, l’Inter ha due assi nella manica da potersi giocare con l’Al Hilal, ossia De Vrij e Acerbi, apprezzati molto da Inzaghi e entrambi in scadenza di contratto (QUI la nostra anteprima).