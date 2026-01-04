Barcellona scettico, Inter fiduciosa: come è andata la prima volta di Cancelo in nerazzurro

Sono giorni in cui i tifosi dell’Inter immaginano un grande ritorno. I nerazzurri, bisognosi di un esterno destro visto l’infortunio di Denzel Dumfries, aspettano una risposta da Joao Cancelo, dopo la rottura con Simone Inzaghi e l’Al-Hilal.

L’incrocio perfetto, più che a Barcellona. Quello tra Cancelo e l’Inter sembra un incastro irripetibile. L’ingaggio stellare - 15 milioni di euro netti a stagione, circa 8 da qui al termine del campionato - non è un problema, dato che lo coprirebbe in buona parte il club saudita. Un po’ perché da Milano potrebbe volare a Riyadh uno tra Acerbi (il preferito di Inzaghi) e De Vrij (il preferito del club), un po’ perché in estate l’Inter ha agevolato il passaggio in Arabia del tecnico piacentino. Il portoghese, assistito da Jorge Mendes, traccheggia e aspetta mosse da Barcellona. In Catalogna, tra i soliti problemi regolamentari e la necessità di un centrale, non hanno grande fretta di chiudere, altro fattore che spingerebbe l’affare verso l’Inter, che vuole una risposta in tempi abbastanza rapidi, non oltre la prossima settimana.

Com’è andata la prima volta. Cancelo, per i tifosi interisti, è del resto un piccolo rimpianto. Prelevato ad agosto 2017 dal Valencia in prestito con diritto di riscatto, non venne confermato e passò poi alla Juventus per 40 milioni di euro. Nel mezzo, una stagione nel corso della quale il tasso tecnico del lusitano - che poi infatti Guardiola ha impiegato anche da playmaker al Manchester City - era sotto gli occhi di tutti: 28 presenze considerando tutte le competizioni (Serie A e Coppa Italia, fu la stagione del ritorno Champions con Spalletti), un gol e quattro assist. E la sensazione che il bello, come sarebbe poi effettivamente avvenuto, sebbene altrove, dovesse ancora venire.