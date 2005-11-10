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L'Inter azzanna il Como: due colpi in sette minuti e San Siro ritrova una squadra affamata

Marta Bonfiglio
autore
Marta Bonfiglio
Oggi alle 07:00Serie A
09.11.2026 07:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è nemmeno il tempo di sistemarsi sul seggiolino che l'Inter ha già deciso di mettere le cose in chiaro. San Siro abbraccia una squadra che sembra avere un conto in sospeso con tutto ciò che si è detto nelle ultime settimane. Il cosiddetto problema dell'approccio è ancora lì, sullo sfondo, ma i nerazzurri sembrano intenzionati a cancellarlo con i fatti, senza lasciare spazio alle interpretazioni. Il primo campanello d'allarme di Inter-Como, però, lo suona Nico Paz, che trova la conclusione dopo aver intercettato un passaggio di Bastoni, schierato al centro della difesa. È un episodio che non cambia il copione, perché la squadra di Chivu continua a spingere con convinzione su entrambe le corsie. Davanti, Pio Esposito lavora spalle alla porta, cerca il contatto con Ramon e prova a trasformare ogni pallone in una sponda utile per i compagni. La sua presenza diventa un riferimento prezioso per una squadra che vuole arrivare in area con tanti uomini e con tempi d'inserimento sempre diversi. Non c'è un lato privilegiato, non c'è una direzione obbligata. L'Inter cerca spazio ovunque, con la sensazione di voler soffocare sul nascere ogni tentativo di resistenza lariana.

Due corsie, due ferite: il Como va al tappeto

Il primo colpo arriva al 12', ma la sua storia comincia lontano dalla porta di Sanchez. Dimarco recupera un pallone delicatissimo, spegnendo sul nascere una possibile ripartenza del Como. Da quel gesto difensivo nasce una nuova offensiva nerazzurra: il gioco si sposta rapidamente sull'altra fascia, Spence affonda a destra e mette il pallone in mezzo. Thuram accompagna, Pio Esposito prende posizione e spedisce la palla in rete. 1-0. Per il giovane attaccante è il premio a una partita fatta di lavoro, duelli e sacrificio. Il Como non ha nemmeno il tempo di riordinare le idee che arriva il secondo colpo. Questa volta la strada è quella opposta. Dimarco si distende sulla sinistra e premia l'inserimento di Zielinski, che mette il pallone in mezzo. Valle interviene, ma la respinta diventa un assist involontario per Thuram. Il francese non si fa pregare e deposita in rete il raddoppio. Al 19' è già 2-0. Due gol, due corsie differenti, due modi per raccontare la stessa superiorità. L'Inter sa dove colpire, ma soprattutto sa come farlo. Allarga il campo, porta uomini in avanti e costringe il Como a rincorrere una manovra che cambia continuamente direzione. Eppure, la parte più significativa della serata arriva proprio dopo il secondo gol. I nerazzurri non si accontentano, non arretrano e non trasformano il doppio vantaggio in un invito ad amministrare. Continuano a cercare la porta, ad accompagnare le azioni e a presentarsi dalle parti di Sanchez con una facilità che racconta la differenza di intensità tra le due squadre.

Il Como prova a rialzarsi

Nella ripresa il Como cerca di cambiare qualcosa, di trovare un varco in una serata che sembra essersi messa subito in salita. L'Inter, però, non ha intenzione di concedere terreno gratuitamente. L'aggressività resta alta e i nerazzurri continuano a sporcare le linee di passaggio, cercando di impedire agli avversari di costruire con continuità. Nico Paz riesce comunque a ritagliarsi uno spazio in area e a calciare verso la porta, ma Martinez risponde presente. Nel finale qualche imprecisione dell'Inter concede agli ospiti altre occasioni per affacciarsi in avanti. La gestione non è impeccabile e Martinez deve rimanere vigile, ma il risultato non viene mai realmente messo in discussione. Quando arriva il triplice fischio, il 2-0 racconta una vittoria costruita soprattutto attraverso l'atteggiamento. L'Inter non ha aspettato di prendere le misure all'avversario, non ha avuto bisogno di inseguire la partita e non ha abbassato la testa dopo aver trovato il doppio vantaggio. Ha aggredito, colpito e continuato a spingere. Se nelle ultime settimane si era parlato tanto di approccio, San Siro ha ricevuto una risposta che non aveva bisogno di parole. Questa volta l'Inter è scesa in campo con i denti già affondati sulla partita.

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