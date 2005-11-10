Roma, alla sosta a -2 dalla vetta della classifica. Ora l’obiettivo è recuperare gli infortunati

Ridendo e scherzando, è già andata in archivio l'undicesima giornata di Serie A. Siamo quasi a un terzo del campionato e, in casa Roma, la partenza non poteva essere delle migliori. La squadra di Gian Piero Gasperini si presenta alla sosta per le nazionali ancora imbattuta, con un bilancio che certifica le ambizioni dei giallorossi.

Roma alla sosta da terza in classifica: la vetta dista due punti

Terzo posto in classifica con 27 punti, frutto di 8 vittorie e 3 pareggi in 11 partite. Zero sconfitte, 31 gol realizzati, appena 10 subiti e una differenza reti di +21: questi i numeri di una Roma protagonista di un avvio di stagione decisamente positivo. Se da una parte non è riuscita la "gufata" in Inter-Como, con i nerazzurri vittoriosi per 2-0, dall'altra il pareggio per 1-1 dello Stadio Maradona tra Napoli e Lazio ha permesso ai giallorossi di guadagnare terreno sui cugini biancocelesti. La classifica sorride dunque a Gasperini: la vetta dista appena due lunghezze, mentre il secondo posto è a un solo punto.