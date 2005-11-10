Roma, alla sosta a -2 dalla vetta della classifica. Ora l’obiettivo è recuperare gli infortunati
Marco Campanella
Ridendo e scherzando, è già andata in archivio l'undicesima giornata di Serie A. Siamo quasi a un terzo del campionato e, in casa Roma, la partenza non poteva essere delle migliori. La squadra di Gian Piero Gasperini si presenta alla sosta per le nazionali ancora imbattuta, con un bilancio che certifica le ambizioni dei giallorossi.
Roma alla sosta da terza in classifica: la vetta dista due punti
Terzo posto in classifica con 27 punti, frutto di 8 vittorie e 3 pareggi in 11 partite. Zero sconfitte, 31 gol realizzati, appena 10 subiti e una differenza reti di +21: questi i numeri di una Roma protagonista di un avvio di stagione decisamente positivo. Se da una parte non è riuscita la "gufata" in Inter-Como, con i nerazzurri vittoriosi per 2-0, dall'altra il pareggio per 1-1 dello Stadio Maradona tra Napoli e Lazio ha permesso ai giallorossi di guadagnare terreno sui cugini biancocelesti. La classifica sorride dunque a Gasperini: la vetta dista appena due lunghezze, mentre il secondo posto è a un solo punto.
Roma, ora due settimane per recuperare gli infortunati
Un bottino che permette alla Roma di arrivare alla sosta con il sorriso, ma adesso l'obiettivo principale sarà recuperare più effettivi possibile. Su tutti Svilar e Dybala: i rispettivi rientri sono slittati e per rivederli in campo bisognerà dunque attendere Parma-Roma del 21 novembre. Contro il Sassuolo si è rivisto Koné, rimasto fuori per sette partite: il numero 17 giallorosso non è stato convocato dal CT Zidane per gli impegni della Francia e avrà perciò modo di ritrovare la migliore condizione a Trigoria. Anche Gollini sarà a disposizione per la sfida del Tardini, mentre Rensch lavorerà in queste settimane per esserci. Tempi più lunghi, invece, per Pellegrini. Mercoledì è fissata la ripresa degli allenamenti: l'auspicio è che già dai primi giorni qualcuno possa tornare gradualmente in gruppo.