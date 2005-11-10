Serie A, il recap dei risultati dell'11° turno e la classifica prima della sosta
Giacomo Iacobellis
L'11ª giornata di Serie A ridisegna gli equilibri nelle zone alte della classifica, con la Lazio che mantiene la vetta nonostante il pareggio contro il Napoli. Alle sue spalle continua la rincorsa dell'Inter, vittoriosa per 2-0 contro il Como, mentre la Roma consolida il terzo posto grazie al netto successo sul Sassuolo. Vince anche il Milan, che passa a Genova e conserva la quarta posizione. In coda, invece, pareggio prezioso per la Juventus contro la Fiorentina, ma il 2-2 del Franchi non soddisfa pienamente nessuna delle due: i viola restano a soli due punti dalla zona retrocessione, mentre i bianconeri vedono il quarto posto allontanarsi a sei lunghezze. Vediamo di seguito la situazione aggiornata per quanto riguarda la classifica della Serie A dopo 11 giornate disputate.
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 29
Inter 28
Roma 27
Milan 24
Como 23
Frosinone 20
Juventus 18
Bologna 17
Cagliari 16
Napoli 15
Torino 14
Atalanta 14
Genoa 13
Lecce 10
Fiorentina 9
Parma 8
Sassuolo 8
Monza 7
Venezia 6
Udinese 5
SERIE A - IL RECAP DELL'11ª GIORNATA
Venezia - Udinese 2-1
54' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)
Cagliari - Frosinone 1-0
38' Adopo
Torino - Lecce 1-1
60' Simeone (T), 73' N'Dri (L)
Parma - Bologna 1-2
53' Theate (B), 72' rig. Orsolini (B), 81' rig. Sierro (G)
Roma - Sassuolo 3-0
27' Hermoso, 30' aut. Walukiewicz, 58' Mora
Napoli - Lazio 1-1
28' Frattesi (L), 48' aut. Pedraza (N)
Genoa - Milan 1-2
13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertson (G)
Monza - Atalanta 0-1
49' Krstovic
Inter - Como 2-0
12' Pio Esposito (I), 19' Thuram (I)
Fiorentina - Juventus 2-2
4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J), 54' Njie (F), 66' Bremer (J)
SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI
9 reti: Varela (Monza)
8 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)
7 reti: Krstovic (Atalanta)
6 reti: Thuram (Inter)
5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como), Calò (Frosinone), Cisse e Rabiot (Milan)
4 reti: Mastantuono e Pellegrino (Fiorentina), Osmajic (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Frattesi, Isaksen e Noslin (Lazio), Pulisic e Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli), Mora (Roma) e Adams (Torino)