Serie A, il recap dei risultati dell'11° turno e la classifica prima della sosta

L'11ª giornata di Serie A ridisegna gli equilibri nelle zone alte della classifica, con la Lazio che mantiene la vetta nonostante il pareggio contro il Napoli. Alle sue spalle continua la rincorsa dell'Inter, vittoriosa per 2-0 contro il Como, mentre la Roma consolida il terzo posto grazie al netto successo sul Sassuolo. Vince anche il Milan, che passa a Genova e conserva la quarta posizione. In coda, invece, pareggio prezioso per la Juventus contro la Fiorentina, ma il 2-2 del Franchi non soddisfa pienamente nessuna delle due: i viola restano a soli due punti dalla zona retrocessione, mentre i bianconeri vedono il quarto posto allontanarsi a sei lunghezze. Vediamo di seguito la situazione aggiornata per quanto riguarda la classifica della Serie A dopo 11 giornate disputate.

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 29

Inter 28

Roma 27

Milan 24

Como 23

Frosinone 20

Juventus 18

Bologna 17

Cagliari 16

Napoli 15

Torino 14

Atalanta 14

Genoa 13

Lecce 10

Fiorentina 9

Parma 8

Sassuolo 8

Monza 7

Venezia 6

Udinese 5

SERIE A - IL RECAP DELL'11ª GIORNATA

Venezia - Udinese 2-1

54' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)

Cagliari - Frosinone 1-0

38' Adopo

Torino - Lecce 1-1

60' Simeone (T), 73' N'Dri (L)

Parma - Bologna 1-2

53' Theate (B), 72' rig. Orsolini (B), 81' rig. Sierro (G)

Roma - Sassuolo 3-0

27' Hermoso, 30' aut. Walukiewicz, 58' Mora

Napoli - Lazio 1-1

28' Frattesi (L), 48' aut. Pedraza (N)

Genoa - Milan 1-2

13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertson (G)

Monza - Atalanta 0-1

49' Krstovic

Inter - Como 2-0

12' Pio Esposito (I), 19' Thuram (I)

Fiorentina - Juventus 2-2

4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J), 54' Njie (F), 66' Bremer (J)

SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI

9 reti: Varela (Monza)

8 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)

7 reti: Krstovic (Atalanta)

6 reti: Thuram (Inter)

5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como), Calò (Frosinone), Cisse e Rabiot (Milan)

4 reti: Mastantuono e Pellegrino (Fiorentina), Osmajic (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Frattesi, Isaksen e Noslin (Lazio), Pulisic e Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli), Mora (Roma) e Adams (Torino)