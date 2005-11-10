Fiorentina, contro la Juventus hai ritrovato autostima. La Roma inguaia un romanista. Como, dopo la Champions trovi l’Inter e ti risvegli

Amici di TuttoMercatoWeb.com, bentrovati.

Fiorentina-Juventus è stata una bella partita, i bianconeri hanno dimostrato di essere più temprati. Il pareggio fa ritrovare autostima alla Fiorentina soprattutto per la prestazione perché ha retto contro una buona Juventus e ha trovato un Guglielmo Vicario provvidenziale.

Il Napoli ha cercato la vittoria ma la Lazio ha confermato di non essere soltanto una meteora e ha giocato col piglio della squadra importante. I due infortuni hanno condizionato Gattuso nei cambi ma la squadra si è ben comportata. Gli azzurri escono dalla partita senza risolvere i problemi: serve ritrovare serenità.

Risponde bene l’Inter contro un Como giovane come squadra di vertice. La vittoria in Coppa è stata esaltante ma poi vai a San Siro e ti risvegli: contro l’Inter c’è stato poco da fare.

Milan e Atalanta hanno risposto agli insuccessi di Coppa ma sono ancora attesi da altre verifiche. Bene la Roma contro un Sassuolo leggero. La vittoria mette nei guai Aquilani. La Roma inguaia un romanista. E ora la panchina del Sassuolo pare traballare.

In Serie B gara vibrante tra Ascoli e Palermo terminata in parità, il Modena si conferma una valida alternativa per la promozione diretta. Ma attenzione al rilancio della Cremonese di Pecchia. Mentre D’Angelo rivitalizza la Sampdoria.