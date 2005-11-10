Juve, la continuità resta un problema: a Firenze un'altra occasione sprecata

La Juventus ha giocato una buona gara contro la Fiorentina, ma non è riuscita a portare a casa i tre punti. I bianconeri sembravano essere partiti bene, ma i viola sono passati subito in vantaggio. La difesa della Juventus, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si è fatta trovare impreparata e ha perso Pellegrino, che ha battuto Vicario. I bianconeri non si sono persi d'animo e hanno cominciato a giocare con il giusto piglio. Kolo Muani si è preso la squadra sulle spalle e al 32' ha servito un assist perfetto per Woltemade, che ha battuto De Gea. Poco dopo, il tedesco ha avuto una seconda grande occasione, ma non è riuscito a trovare il gol. Nel secondo tempo la Juventus non è partita benissimo e, anche in questo caso, ha incassato quasi subito la rete del 2-1 viola. Dopo il nuovo vantaggio della Fiorentina, Spalletti ha effettuato tre cambi, inserendo Alajbegovic, Celik e Zhegrova. La Juventus si è riversata in avanti e, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha trovato il pareggio con Bremer. Successivamente, i bianconeri hanno provato a spingere ancora alla ricerca della vittoria, ma alla fine la stanchezza, dovuta ai tanti impegni ravvicinati e alle numerose assenze, si è fatta sentire. Nel finale Vicario è stato decisivo, salvando la porta della Juventus in due occasioni e contribuendo a evitare una sconfitta.

Kalulu perplesso per il mancato fischio su un possibile fallo di mano di Joao Mario

Nel secondo tempo della sfida tra Fiorentina e Juventus c'è stato un episodio che ha generato diverse perplessità in casa bianconera. Joao Mario ha toccato il pallone con la mano e Kolo Muani ha subito chiesto il calcio di rigore. Colombo non ha fischiato il penalty e nemmeno il VAR è intervenuto, lasciando proseguire il gioco. Pierre Kalulu, in conferenza stampa, ha però spiegato che, a suo parere, si trattava di un possibile fallo da rigore: "Sì, ero in una buona posizione. A me pareva che il giocatore viola l’avesse presa con la mano. Il Var però ci ha detto che non c’era deviazione. Strano…”. Il francese ha poi parlato dei tanti alti e bassi della Juventus: "Non posso darti una spiegazione chiara. Ci saranno sempre alti e bassi ma dobbiamo limitarli al massimo. Cercheremo di capire i momenti".

Spalletti rivede il vero Kolo Muani

Luciano Spalletti, dopo la gara contro la Fiorentina, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi in conferenza stampa: "Non sono contentissimo perché non esprimiamo un livello di calcio costante degno di poter aspirare a qualcosa di importante. Ci sono momenti in cui ci siamo, poi ad un certo punto molliamo, perdiamo palloni facili da leggere, perdiamo di equilibrio. Poi potevamo anche vincere la partita, abbiamo avuto le occasioni per farlo. Abbiamo questa alternanza che non mi fa essere contento. Perché poi la squadra ha anche messo voglia, così come la Fiorentina. È stata una partita a chi se le dava più forte, però poi non siamo continui". Il tecnico di Certaldo ha poi elogiato la prestazione di Randal Kolo Muani, autore dell'assist per il momentaneo 1-1 dei bianconeri: "Ora abbiamo il Kolo Muani che desideravamo avere e non conta quella che è la posizione perché quando decide di fare le cose con forza con la qualità di corsa che ha lo puoi mettere da qualsiasi parte. Può giocare attaccante, ala, ma fino ad ora aveva avuto un livello un pochino inferiore". Infine, Spalletti ha difeso Lucumì, che al Franchi non ha disputato una delle sue migliori partite: "Non credo sia trasformato in negativo. In Olanda ha sostituito Bremer e l'ha fatto benissimo. Stasera è scivolato in area e gli si è incasinato tutto. Probabilmente questa maglia qui un po' di pressione la subisce, però il calciatore è sanissimo così come l'uomo. Al di là degli episodi ci sarà il suo contributo perché è un calciatore forte".