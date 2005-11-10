Pellegrino segna, Woltemade risponde. Ma in estate potevano essere a maglie invertite

In una Serie A finalmente tornata ad essere terra di caccia dei centravanti, ieri sera nel posticipo tra Fiorentina e Juventus si sono uniti alla festa anche Mateo Pellegrino e Nick Woltemade. L’argentino ci ha messo meno di quattro minuti a trovare la 5ª rete stagionale, mostrando finalmente al pubblico di Firenze la specialità su colpo di testa che ancora gli mancava ed esultando con la mitraglia che un altro argentino come lui faceva da quelle parti. Pochi minuti dopo è arrivato il pareggio bianconero firmato dal tedesco, finalmente sbloccato anche in campionato e che conferma quanto l’asse con Kolo Muani - autore dell’assist - stia funzionando. E pensare però che questa estate i due giocatori si sarebbero potuti ritrovare dalla parte opposta della barricata.

Pellegrino tra i preferiti di Spalletti

Non è un mistero come una volta perso a parametro zero Dusan Vlahovic, Spalletti avesse sempre richiesto una prima punta strutturata capace di fare reparto da sola. La lente del tecnico toscano si era posta proprio su Pellegrino, ai tempi ancora al Parma. I contatti tra le due società furono serrati, tanto che intorno alla metà di luglio si vociferava che il club bianconero avesse già raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore per un quinquennale da due milioni di euro netti a stagione. Alla fine la trattativa naufragò per le alte richieste del Parma che invece la Fiorentina seppe accontentare.

Woltemade per il dopo Kean

Nelle ultime ore, invece, è emerso come per uno dei principali indiziati a raccogliere l’eredità di Kean fosse proprio Woltemade. Il tedesco era uno degli obiettivi numero uno di Fabio Paratici e trattò con il Newcastle per il prestito. Alla fine ad essere decisiva è stata la volontà del calciatore, il quale fin dal primo momento ha sempre messo la Juventus come priorità assoluta e la Fiorentina ha poi ripiegato su Beto. Due storie di mercato che si intrecciano e che oggi raccontano una curiosa sliding door: Pellegrino e Woltemade, protagonisti con le maglie di Fiorentina e Juventus, avrebbero potuto tranquillamente scambiarsi i colori.