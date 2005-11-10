Fabregas si inchina a Chivu, quest'Inter è (ancora) troppo forte per il Como

L'Inter torna a vincere in campionato e lo fa con una prova di forza contro il Como di Cesc Fabregas. A San Siro finisce 2-0, con i nerazzurri capaci di indirizzare la sfida già nei primi venti minuti grazie alle reti di Pio Esposito e Marcus Thuram. L'approccio della squadra di Cristian Chivu è praticamente perfetto: pressing alto, intensità e grande aggressività impediscono ai lariani di sviluppare il consueto gioco di possesso. Al 12' è il giovane centravanti italiano a sbloccare il risultato, finalizzando il cross di Spence dopo una bella combinazione con Thuram. Sette minuti più tardi arriva il raddoppio del francese, bravo ad approfittare di una respinta imprecisa di Valle sul cross di Zielinski. Nella ripresa Fabregas prova a correre ai ripari con alcuni cambi, ma l'Inter continua a controllare la partita e sfiora più volte il tris, soprattutto con Dimarco e Thuram. Il Como ha un sussulto intorno all'ora di gioco con Nico Paz, che costringe Martinez a un grande intervento, e prova a rendersi pericoloso nel finale, senza però trovare la via della rete. Per Chivu arrivano tre punti pesanti e una risposta convincente dopo la sconfitta nel derby: i nerazzurri si portano così a una sola lunghezza dalla Lazio capolista.

L'analisi di mister Cristian Chivu

"Partirei dalle 9 partite in 27 giorni, superate con energia seppur con alti e bassi. Si cerca sempre di fare meglio ma a volte ci sono anche delle amarezze che vanno accettate e ingoiate. Basta prepararsi bene col lavoro e la mentalità alle partite successive. Oggi abbiamo alzato il ritmo e l'intensità abbiamo trovato la nostra preparazione dal punto di vista della qualità e delle pressioni, si è ragionato di squadra. Un primo tempo fatto bene sotto tutti i punti di vista che ci ha permesso di andare all'intervallo sopra di due gol, poi a volte serve saper gestire le energie e i momenti della partita. Faccio i complimenti ai ragazzi che oggi sono stati meravigliosi".

L'analisi di mister Cesc Fabregas

"Oggi possiamo dire tante cose, ma l'Inter è stata molto meglio di noi, ha dimostrato di essere ad un livello superiore. Dobbiamo accettarlo, ci riguarderemo la partita perché tutti devono capire come abbiamo perso questa partita. Fa parte del nostro processo di crescita, sono 3 punti che cambiano poco perché essere a questo punto della stagione 4-5-6 punti dietro il quarto posto non cambia nulla e lo scorso anno lo dimostra. Abbiamo perso contro uno squadrone e speriamo un giorno di avere l'opportunità di vincere".