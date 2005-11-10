Savoia, la classifica non decolla. Ma il Ds non pensa al mercato: "Discorso troppo futuribile"

"La partita di oggi è stata condizionata da qualche episodio nel quale non siamo stati fortunati, ma guardiamo avanti, quando ho parlato io mi son sempre concentrato sul percorso che abbiamo fatto da inizio anno: ci sono unità di intenti, idee, dialogo, e siamo convinti che anche gare come quella contro il Potenza servano per il percorso. Noi ci crediamo, adesso anche più di prima"; così, dopo la sconfitta interna contro il Potenza, il direttore sportivo del Savoia Davide Mignemi.

Che aggiunge poi: "Siamo un buon team, che può crescere, e per farlo deve lavorare ancora di più. E magari recuperare qualche infortunato, ne abbiamo tanti sin dall'inizio. Non voglio però alibi, se abbiamo questa classifica (terzultimo posto nel Girone C di Serie C, ndr) è perché qualche errore lo abbiamo fatto, ma siamo convinti di avere tutte le carte in regola per giocarci le nostre chances. Il mercato di gennaio? È troppo lontano, è un discorso eccessivamente futuribile. Ma so di far parte di una società che, se deve intervenire, lo farà, gli sforzi non verranno lesinati".

C'è anche fiducia nelle prossime gare, la prima contro il Giugliano, che viene definita una squadra forte, ma Mignemi ribadisce che anche il Savoia ha tutte le possibilità di fare bene