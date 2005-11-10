Lazio, dal "rammarico" nello spogliatoio al sorriso di Gattuso: Napoli è una conferma

Un pareggio che non ha il sapore della vittoria, ma che restituisce alla Lazio molte risposte e fa arrivare i biancocelesti alla sosta con diverse certezze. Per la terza volta in tre scontri diretti la Lazio ha dominato il primo tempo, chiudendolo in vantaggio proprio come fatto con Milan e Juventus. Ciò che è mancato al Maradona è stato il killer instinct nel chiudere il match con il Napoli in chiara difficoltà psicologica dopo lo svantaggio. La squadra di Gennaro Gattuso però mantiene per almeno altre due settimane il primato in solitaria in classifica e lo fa con un pizzico di rabbia. "Oggi sono deluso" ha detto Isaksen dopo la prima da capitano, mentre Gattuso ha parlato di "rammarico nello spogliatoio" sottolineando però la sua soddisfazione per la prestazione e l'atteggiamento della sua squadra.

Lazio, cosa manca per fare l'ulteriore step

Sono tante come detto le risposte arrivate dalla sfida col Napoli. La Lazio queste partite può giocarle e può farlo mantenendo la sua identità, pur concedendo qualcosa come successo nel secondo tempo. Può contare su giocatori in grado di far la differenza anche nei big match, l'ultimo a rispondere presente è stato Frattesi che ha ritrovato il gol dopo due mesi. Per l'Europa la Lazio c'è e la matematica inizia a sorridere, perché un vantaggio già superiore ai dieci punti su squadre come Juventus, Napoli, Bologna, Atalanta e Fiorentina è un tesoretto piuttosto prezioso dopo così poche giornate. Forse però tra le tante risposte arrivate ieri c'è anche quella relativa al concetto espresso più volte da Gattuso "questa classifica non ci appartiene". Una squadra che vive per quella classifica avrebbe saputo chiudere la partita nel primo tempo, o magari avrebbe gestito meglio tre assenze come quelle di Zaccagni, Sutalo e Tavares (gli ultimi due usciti nel corso del primo tempo). La profondità di rosa è stata smentita, almeno a questi livelli, nella sfida del Maradona. Che però rappresenta l'ennesimo segnale di questa Lazio, che non vuole fermarsi e che per altre due settimane guarderà le altre 19 della classe dall'alto verso il basso.