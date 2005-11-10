Vicenza ko contro la Cremonese. Marchizza non sente ragioni: "Non siamo stati all’altezza"

"Sconfitta pesante? Non siamo stati all’altezza, è la terza e ci assumiamo la responsabilità di questo, dobbiamo fare meglio tutti e non dobbiamo entrare nel mood che ormai va così": chiaro e conciso il difensore del Vicenza Riccardo Marchizza, che, come si legge sul portale trivenetogoal.it ha commentato nel post gara la sconfitta dei suoi contro la Cremonese, che ha sbancato il 'Romeo Menti' sul punteggio di 1-4, nella gara che porta poi alla seconda sosta del campionato di Serie B.

Aggiunge dunque: "Dobbiamo cercare di dare una svolta alla stagione. Se è un problema di adattamento alla categoria? In un momento del genere è troppo facile trovare dei colpevoli, la differenza la fa l’umiltà delle persone nell’accettare dove ci si trova e fare il possibile per salvare la categoria. Dobbiamo fare il massimo per ottenere la salvezza".