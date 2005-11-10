Genoa, De Rossi lo "pungola" e lui ci ha preso gusto: Ellertsson vuole crescere ancora

Non sarà bello come quello messo a segno col Venezia. Ma il mancino di Mikael Ellertsson che ha lasciato di stucco Maignan aveva riaperto il match contro il Milan di ieri pomeriggio. Questa volta non sono arrivati punti per il Genoa ma il pubblico ha apprezzato la voglia di lottare e il cuore messo in campo tributando alla squadra un grande applauso al triplice fischio di Massa. Ha comunque messo il proprio nome sul tabellino dei marcatori l'islandese che ha raggiunto in tre mesi il record di gol in Serie A.

Maggiore consapevolezza

Nella stagione 2024-2025 l'eclettico centrocampista, ormai impegnato stabilmente nel ruolo di esterno a tutta fascia, aveva segnato due gol con la maglia del Venezia, finora record nel massimo campionato. Grazie ai consigli di mister De Rossi, il numero 77 rossoblù è cresciuto, cercando in più occasioni la conclusione verso la porta. "Adesso devo calciare di più - ha detto ieri in conferenza stampa -. I gol per me sono molto importanti. Sono molto contento".

De Rossi lo "pungola"

Lo aveva detto lo stesso De Rossi proprio dopo il match contro il Venezia, deciso proprio da un suo super gol: "Lo difendo qui ma a Pegli lo 'massacro'. E' il mio pungiball Ha questo tiro, ha potenzialità incredibile perché sa fare 3-4 ruoli, è fortissimo. Sono contento per lui perché, a parte gli scherzi, è un ragazzo fenomenale e si allena bene".