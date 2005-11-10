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Fiorentina due volte avanti e due volte ripresa dalla Juventus. Spalletti duro nel post match

Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
09.11.2026 00:53I fatti del giorno
Fonti preferite
Il tecnico dei bianconeri: "Non esprimiamo un livello di calcio degno di aspirare a qualcosa di importante". Vanoli: "I ragazzi siano incazzati".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

In un Franchi agghindato per le grandi occasioni, la Fiorentina e Juventus danno vita ad un match di box in cui alla fine nessuno dei due pugili va al tappeto. Il primo destro lo tira la squadra di Vanoli, che trova il vantaggio con Pellegrino; Spalletti risponde con il montante di Woltemade che vale il pareggio. Padroni di casa ancora avanti ad inizio ripresa con il terzo gol consecutivo di Njie ma di nuovo riacciuffati da Bremer.

La partita

In un Franchi infuocato, trascinato da una spettacolare coreografia, la Fiorentina parte subito con il piede sull’acceleratore e trova il vantaggio dopo appena quattro minuti con Mateo Pellegrino. L’argentino, sugli sviluppi di un corner battuto perfettamente da Gonçalves, svetta sul secondo palo e firma il suo quinto gol stagionale, celebrato con la mitraglia in omaggio a Batistuta. La Juventus, però, non si lascia intimorire e con il passare dei minuti prende in mano il controllo del gioco, trovando il pareggio al 31’ con Woltemade, bravo a sfruttare l’assist di Kolo Muani. I bianconeri sfiorano anche il sorpasso prima dell’intervallo, ma De Gea e la difesa viola riescono a evitare il peggio. Nella ripresa la Fiorentina riparte forte e al 54’ torna avanti grazie a Njie, il più rapido a ribadire in rete un pallone rimasto in area dopo il cross di Jimenez. La reazione della Juventus, però, non tarda ad arrivare: al 66’ Bremer svetta su tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo e batte De Gea, ristabilendo nuovamente la parità. Nel finale i viola trovano anche la rete del possibile 3-2 con Dragusin, ma l’arbitro annulla per una spinta ai danni di Bremer. Nei minuti di recupero entrambe le squadre hanno l'occasione per portare a casa l'intera posta in palio: Kolo Muani si fa fermare da Fagioli a tu per tu con il portiere, mentre sul ribaltamento di fronte Mastantuono sfiora il gol vittoria, trovando però la risposta decisiva di Vicario. Al Franchi finisce così in parità, al termine di una sfida intensa, ricca di occasioni e colpi di scena. 

Clicca qui per le pagelle di Fiorentina-Juventus a cura di TMW.

Proteste arbitrali

Ha fatto discutere anche la direzione di gara di Andrea Colombo. La prima per un possibile rosso a Oulai: il centrocampista viola, ammonito al 51', rischia grosso pochi secondi dopo per un fallo a centrocampo su Boga. Colombo non lo punisce, decisione che sembra corretta ma che non fa felice Spalletti. Ben più fondate le proteste bianconere al 79': Joao Mario tocca il pallone in area col braccio, Colombo lascia correre ed il VAR interpreta il pallone come "inaspettato" (Car Di Paolo, Avar Meraviglia), ma la sensazione è che fosse calcio di rigore per la Juventus al di là delle interpretazioni. Quindi gol annullato alla Fiorentina con Dragusin: Colombo non ha dubbi e punisce giustamente la spinta del difensore viola su Bremer.

Le parole di Vanoli

Un pareggio che in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha commentato così sui tanti gol presi: “Ci stiamo lavorando e ci dobbiamo lavorare, migliorando le qualità individuali. Questa squadra deve proporre gioco, non è il momento di aver paura dei tanti gol presi. Serve migliorare col possesso ed essere più scaltri in certe occasioni. Questo fa parte della costruzione di una squadra che ha davanti un futuro importante. È un aspetto su cui serve lavorare perché due gol a partita sono tanti ma mi prendo i piccoli passi: siamo andati in vantaggio e siamo andati ancora vicini alla vittoria contro una squadra forte come la Juve. Stasera sono arrabbiato perché andava portata a casa. Ai ragazzi ho detto: dovete andare a casa ed essere incazzati perché serve salire di livello. Due punti persi? Per me sì. Dobbiamo essere arrabbiati più di altre partite perché abbiamo fatto una prestazione di coraggio e qualità. Potevamo servire meglio gli attaccanti ma si deve essere arrabbiati per due punti diversi. La maglia però è stata onorata".

Le parole di Spalletti

Queste invece l’analisi del tecnico della Juventus Luciano Spalletti: “Non sono contentissimo perché non esprimiamo un livello di calcio costante degno di poter aspirare a qualcosa di importante. Ci sono momenti in cui ci siamo, poi ad un certo punto molliamo, perdiamo palloni facili da leggere, perdiamo di equilibrio. Poi potevamo anche vincere la partita, abbiamo avuto le occasioni per farlo. Abbiamo questa alternanza che non mi fa essere contento. Perché poi la squadra ha anche messo voglia, così come la Fiorentina. È stata una partita a chi se le dava più forte, però poi non siamo continui". Poi l’elogio a Kolo Muani: “Ora abbiamo il Kolo Muani che desideravamo avere e non conta quella che è la posizione perché quando decide di fare le cose con forza con la qualità di corsa che ha lo puoi mettere da qualsiasi parte. Può giocare attaccante, ala, ma fino ad ora aveva avuto un livello un pochino inferiore".

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