Inter, brutta figura: esce dalla Champions League sotto gli occhi di Guardiola a San Siro

Presenti al Meazza in San Siro non solo gli ex Inter Ronaldo il Fenomeno e Bobo Vieri fra gli oltre 70 mila accorsi per incitare gli uomini di Chivu per la missione rimonta scemata per il successo per 2-1 del Bodo/Glimt. In occasione del ritorno dei playoff di Champions League e dell'eliminazione dei nerazzurri sugli spalti della 'Scala del Calcio' è stato pizzicato anche Pep Guardiola. Una presenza d'eccezione pre-annunciata nel pomeriggio da Sky Sport.

L'allenatore del Manchester City, che nel weekend ha fatto una capatina al Rigamonti di Brescia per assistere al match di Serie C tra Pro Patria e Union, non ha fatto subito ritorno in Inghilterra. Infatti il tecnico spagnolo ha visionato dal vivo alla sfida di Champions tra Inter - da finalista in carica - e Bodo/Glimt, probabilmente per raccogliere informazioni sul campo sull'avversario che potrebbe incontrare agli ottavi di finale.

Alla fine la favola dei norvegesi continuerà, la banda di Knutsen con il secondo successo nel secondo round con l'Inter ha staccato il pass per il turno successivo in Champions League. Qui incontrerà molto probabilmente una tra Manchester City e Sporting Lisbona, ma la certezza arriverà solo dai sorteggi di venerdì 27 febbraio.