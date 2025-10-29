Live TMW Inter, Bisseck: "Posso sempre migliorare, Akanji è un fuoriclasse"

L'Inter stende 3-0 la Fiorentina a San Siro e vede la vetta della classifica distante solo tre punti. Schierato al centro della difesa, il difensore dei nerazzurri Yann Bisseck interviene in conferenza stampa per commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza.

23.16 - Comincia la conferenza stampa

Quanto è importante anche per te Akanji?

"Lui è un fuoriclasse che ha giocato con grandi squadre. Si è inserito senza problemi e per me è bello giocare con giocatori forti, come lo sono tutti i miei compagni in difesa. Se giochiamo come oggi possiamo essere una difesa molto forte".

Problemi alla caviglia?

"No solo una botta in allenamento, precauzione".

Cosa ti chiede Chivu?

"Non mi chiede niente di particolare. Posso sempre migliorare. Mettendo la linea più alta con la mia fisicità posso esprimermi meglio".

Ti senti migliorato mentalmente?

"Solo nella testa stando in campo migliori. Ma come sempre c'è spazio per migliorare".

Com'è stato ritrovare la Curva?

"Bello averli ritrovati, sempre bello avere lo stadio caldo e speriamo che siano con noi tutta la stagione".