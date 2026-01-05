Inter, Bisseck: "Sappiamo di essere forti, ma non dobbiamo sottovalutare nessuno"
Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha confermato i progressi visti nella partita contro l'Atalanta e si è confermato su alti livelli. Dopo il 3-1 contro il Bologna è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, commentando così la sfida: "Abbiamo fatto veramente bene nella fase di possesso, creando tante occasioni. Dobbiamo essere contenti, però serve finalizzare meglio".
Quanto vi dispiace per il gol preso?
"È una cosa che non deve capitare, ma siamo felici. Io penso di aver giocato bene, anche se posso migliorare. Sappiamo di essere forti, ma non dobbiamo sottovalutare nessuno. Saremo soddisfatti se metteremo in campo la nostra forza".
