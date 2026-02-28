"Milan col coeur in man. Vicini alle vittime del tram": lo striscione di San Siro durante Inter-Genoa
TUTTO mercato WEB
"Milan col coeur in man. Vicini alle vittime del tram". Bello striscione dei tifosi dell'Inter, che a San Siro durante la gara col Genoa hanno voluto mostrare la loro solidarietà alle vittime dell'incidente di ieri a Milano.
Il deragliamento del tram 9 ha provocato sciaguratamente due morti e 54 feriti. Si indaga per omicidio e lesioni colpose.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
2 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Serie A
"Milan col coeur in man. Vicini alle vittime del tram": lo striscione di San Siro durante Inter-Genoa
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"