L'Inter chiude il primo tempo del match col Genoa in vantaggio: 1-0 firmato da bomber Dimarco

A San Siro l’Inter chiude il primo tempo avanti 1-0 sul Genoa al termine di 45 minuti di crescente dominio. L’avvio è bloccato, con il primo squillo ospite al 2’ con Colombo dalla distanza. I nerazzurri prendono però campo e ritmo: al 16’ la prima vera occasione è per Bonny, servito da Mkhitaryan dopo un errore di Malinovskyi, ma Bijlow risponde in tuffo. Il Genoa si vede al 20’, quando Martin mette un pallone pericoloso in area senza trovare compagni pronti alla deviazione.

La squadra di Chivu alza i giri del motore e sfiora il vantaggio al 26’: conclusione da fuori di Mkhitaryan, deviazione e pallone che si stampa sulla traversa. È il preludio al gol che arriva al 31’: grande palla a spiovere di Mkhitaryan e inserimento perfetto di Federico Dimarco che, al volo di mancino, batte Bijlow per l’1-0. Il numero 32 è ancora decisivo come un bomber, dopo aver illuminato anche stasera la corsia sinistra facendo quello che sarebbe il suo vero ruolo.

Nel finale l’Inter continua a spingere. Al 34’ Barella, tutto solo di testa su cross di Carlos Augusto, manda di poco alto. Il Genoa fatica a uscire dalla pressione alta nerazzurra e Sommer resta sostanzialmente inoperoso. Si va all’intervallo con l’Inter meritatamente avanti grazie al sinistro di Dimarco al 31’.

