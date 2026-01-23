Inter, Bonny scherza sul gol: "Se fai così devi segnare, sennò dopo ti amazzano..."

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 6-2 sul Pisa: "Il gol più bello è difficile è stato quello di Dimarco, sul mio gol se fai così da solo devi far gol sennò dopo ti ammazzano. Sono contento, penso che sia più facile per noi giovani perché veniamo aiutati tanto a essere nel gruppo. Abbiamo capito tutti che il gruppo è più importante e che da soli non si va da nessuna parte, abbiamo ben chiari quali sono i nostri obiettivi".

Quanto guardate la classifica?

"La classifica la guarderemo dopo le partite, dobbiamo pensare solo a noi che siamo davanti e speriamo di continuare così. Bisogna spingere".