Guardiola e una rimonta da sogno in Premier. Ora vietato sbagliare fino al 18 aprile

La corsa al titolo della Premier League 2025-2026 è entrata nella fase più calda, con il Manchester City pronto a dare del filo da torcere a un Arsenal che, nonostante la vittoria netta nel North London Derby sul Tottenham (1-4), sente il fiato sul collo degli avversari, distanti 5 lunghezze e con una partita in meno.

Pep Guardiola, come sempre imperturbabile, minimizza ogni calcolo sulla classifica: "Non so se ora abbiamo più possibilità di vincere, non so cosa succederà. Non ne parlo con i giocatori, non mi interessa", ha dichiarato il tecnico catalano. Nonostante le parole, il Manchester City macina vittorie: cinque consecutivi in tutte le competizioni, otto partite senza sconfitta e un percorso da protagonista in Premier, Carabao Cup, FA Cup e Champions League.

Con il ritorno in piena forma di Rodri e l’impatto decisivo dei rinforzi invernali Semenyo e Guéhi, Guardiola può contare su un vero e proprio arsenale, soprattutto in attacco: da Bernardo Silva a Phil Foden, passando per Cherki, Marmoush, Reijnders, Doku e ovviamente Haaland, una qualità incredibile per vincere tutto.

Se il City vincerà il recupero contro il Crystal Palace, la distanza dall’Arsenal scenderà a soli due punti, aprendo la strada a un confronto diretto - quello del 18 aprile all'Etihad - decisivo per la Premier League. Con sei titoli conquistati nelle ultime nove stagioni, di cui quattro consecutivi, Guardiola sembra pronto a inseguire il settimo. Come spesso accade, quando arriva la primavera, il City accelera.