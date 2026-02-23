"Più invecchia e più capisce il calcio", Guardiola spinge per il rinnovo di Rodri col City

“Rodri è Rodri, più invecchia e più diventa saggio e capisce meglio il gioco”. Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola non ha intenzione di perdere il suo riferimento in mezzo al campo e a precisa domanda dopo l’ultima gara di campionato ha risposto: “Resta? Mi piacerebbe moltissimo”.

Lo spagnolo classe ‘96 ha un contratto in scadenza nel 2027, ma per Guardiola bisognerebbe pensare già da ora a prolungare il suo rapporto vista l’unicità tattica e la sua capacità di affrontare i grandi palcoscenici e le difficoltà con serenità: “Ci sono giocatori che si definiscono sui grandi palcoscenici e nelle difficoltà mostrando una grande personalità e Rodri è uno di loro. Lui come Bernardo Silva e Ruben Dias e altri che ho avuto in passato nelle mie formazioni. - prosegue Guardiola - Non puoi ottenere quello che abbiamo ottenuto noi se non hai grandi personalità."