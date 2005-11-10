Inter, Stones: "Vorrei essere ricordato per aver vinto. Pressione? Mi sono abituato"
Alessio Del Lungo
Nel corso di un'intervista disponibile su DAZN, John Stones ha parlato della trattativa che lo ha portato all'Inter: "Ho provato tante emozioni, è stata una sensazione travolgente di felicità e orgoglio. Sono davvero grato per questa opportunità, sono entusiasta di essere qui. Mi descriverei come uno gentile, felice e competitivo. Da bambino non stavo mai fermo, ero sempre in movimento: ero davvero attivo".
Un leader non troppo silenzioso
Stones svela alcuni segreti sulla sua personalità: "Parlo molto in spogliatoio, anche se ora sto osservando e cercando di trovare il mio posto nel gruppo. Il gesto tecnico che faccio meglio è il passaggio, per il resto devo migliorare in tutto. Quando giochi la pressione c'è sempre, è positivo. Ti permette di dare il meglio di te se la gestisci bene, finisci per abituartici. Si tratta di sapere cosa hai fatto in passato e durante la settimana per sentirti bene in partita. È così che si supera".
Gli obiettivi
Stones parla anche di quello che vorrebbe raggiungere con l'Inter: "Do sempre il 100%, sono competitivo, amo vincere e lascio tutto sul campo Penso di essere cresciuto tantissimo come persona e come giocatore. Ho avuto tantissimo successo e ho accumulato tante amicizie e ricordi al City. Quando ho segnato con l'Inter in amichevole sembrava quasi irreale. Ero davvero felice. è stato un giorno speciale. Vorrei essere ricordato dai tifosi per aver dato tutto per la squadra, per il club e per la maglia. E per aver vinto".