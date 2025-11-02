Inter, Calhanoglu: "Buona gara, il match delle 12:30 è sempre difficile"
Il Man of the Match di Verona-Inter, Hakan Calhanoglu, ha parlato della gara ai microfoni di Dazn.
Queste le parole del centrocampista turco: "Abbiamo fatto una buona partita, è sempre difficile giocare qua a Verona e soprattutto alle 12:30, siamo contenti. Ho lavorato tanto per cambiare modo di calciare i calci piazzati, a parte questo per noi come squadra è stato importante vincere. Vogliamo andare avanti e salire in classifica".
