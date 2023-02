Inter, Calhanoglu decisivo per il mercato. Turco al lavoro con gli amici Kessie e Soyuncu

vedi letture

Hakan Calhanoglu sempre più al centro del progetto dell'Inter, al punto che tanto del mercato nerazzurro potrebbe dipendere dai buoni rapporti dell'ex rossonero secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Ad esempio con Caglar Soyuncu, vecchio pallino di Ausilio e mai passato di moda. Il turco in scadenza a giugno vive da separato in casa al Leicester e il fatto che il grande rivale in questa corsa sia l’Atletico Madrid non è casuale. Tuttavia l'affare non è ancora concluso e l’Inter ha argomenti convincenti: uno è il connazionale Hakan Calhanoglu, impegnato con l’amico Caglar nella raccolta fondi dopo il terribile terremoto in patria.

Discorso simile per Franck Kessie: al telefono parla ancora spesso con l’ivoriano, amicone ai tempi di Milanello, e gli ricorda quanto bene si stia ad Appiano Gentile. Musica per le orecchie di Franck, che a Barcellona inizia a giocarsi con più frequenza le sue chance, ma continua a parlare un’altra lingua rispetto ai palleggiatori raffinati di Xavi.